السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم"م.م" 26 سنة و"م.ح" 26 سنة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة الشابو وجوهر المبثامقيتامين، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتها اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت المتهمين "ا.ع" و "ب.ك" و"س.ع"، بالسجن المشدد 15سنة، لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ن.ج" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث إخطارا من مستشفى جرجا العام بإصابة المجنى عليه بطلق ناري إثر إطلاق النار عليه وتبين من التحريات التي أشرف عليها رئيس المباحث أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين فقاموا بإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.