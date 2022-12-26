الرئيس السيسي: صندوق قناة السويس مراقب من أجهزة الدولة الرقابية

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أرباح قناة السويس منذ عام 1975 بلغت نحو 220 مليار دولار، معقبا: "بتكلم عن الافتتاح الجديد سنة 75 قناة السويس جابت 220 مليار دولار، لو حد كان شال 10 % من الرقم ه وحطه في صندوق، كان زمان النهاردة بنتكلم معايا 50 مليار دولار.. لكن يدخل يعمل تطوير في القناة ما عملوش.. يدخل مع حد مشروعات ما عملوش..عاوز يعمل خدمة مجتمعية متقدمة لمدن القناة ما فيش.. قلتله لا ما ينفعش الكلام ده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة:"جه الدكتور معيط والدكتور مصطفى .. لا يا أفندم والنبى إرحمنا والفلوس اللى هتخصمها علشان الصندوق مش هنقدر، قلتله يا دكتور مصطفى افتكر لما جت أنت والمهندس شريف الفلوس بتاعتك ما تتحولش وقلت خليها عندك في وعاء، وكنت متحمس للفكرة، وجه المهندس شريف ووزير المالية قلتلهم اسمعوا كلامي وهتشوفوا، دلوقتي وزارة الإسكان بقت بتشتغل بـ 8 مليارات جنيه في الشهر.. وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات بتشتغل بـ 8 مليارات جنيه في الشهر، بلد عايزة مليون وحدة سكنية في السنة يبقا الوزارة دي تعملها 400 ألف والقطاع الخاص يعمل شوية كمان معاه علشان ميبقاش اللى إحنا شايفينه في العشوائيات".

وتابع الرئيس السيسي،:" أمال الصندوق دخل البرلمان ليه؟.. علشان يديله حصانة برلمانية ما حدش يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه طبقا للمعايير اللى تم التصديق عليه بيها والقواعد اللى اتحطت وأجهزة الدولة الرقابية تفتش عليه وجهة سيادية مسؤولة عليه برضه وكل حاجة.