اليوم السابع
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الرئيس السيسي يرد على أزمة الصندوق الاستثمارى لقناة السويس: ده حلم الناس

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:46 ص
الرئيس السيسي يرد على أزمة الصندوق الاستثمارى لقناة السويس: ده حلم الناس الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأزمة المثارة حول قناة السويس في الأيام الأخيرة، وشائعات بيع المجرى الملاحي.
 
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة،: "مش انتوا من كام يوم حصلت موجة كبيرة جدا على الصندوق الاستثماري بتاع هيئة قناة السويس، بالله العظيم ده حلم الناس.. لازم تعرف الحكاية، لما جه الفريق أسامة في 2019 بقوله قولي عندك أموال إيه؟ قالي أنا ماعنديش حاجة.. قلتله يعني أنت لما تيجي تعمل مشروع تطور بيه قناة السويس هتعمل إيه؟ قال هروح لوزارة المالية.. ولا بأس لأن ده النظام، قلتله في البلاد اللي زي حالاتنا اللي ظروفه الاقتصادية ما تستحملش، لازم يكون فيه أوعية على جنب والكلام ده عملته في وزارة الصحة".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء صندوق قناة السويس، قائلا: "الصناديق دي كلها ما حدش يصرف جنيه إلا لما يقولي.. وانتوا متعرفوش أنا في الفلوس عامل إزاي".

 

 


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