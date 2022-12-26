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الرئيس السيسي: بنخاطب الرأى العام بالحقائق والمشروعات توفر مليارات للاقتصاد القومى

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:07 ص
الرئيس السيسي: بنخاطب الرأى العام بالحقائق والمشروعات توفر مليارات للاقتصاد القومى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة في دعم إنشاء المصانع من أجل تقليل الاستيراد، قائلا: "المسار اللى بنتكلم فيه لرجال الأعمال.. لما قولت الرخصة الذهبية كان اوفر للوقت.. والكلام للبنوك ما فيش وقت قدام القروض ومستلزمات القرض في موضوع أكيد نجاحه.. مشروع الصودا آش ناجح لأنك تستورد بـ 300 مليون دولار.. لما توفر المبلغ ده لصالح الاقتصاد القومي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة: "ما قدرشي أقول إنك ما تطلبشي دراسات جدوي.. وزارة التجارة والصناعة تقدر تقول للبنك على الأقل تقدم إخطار للبنك أنه نستورد منه كام طن بقيمة كده.. والمصنع ده لما يتعمل هيشيل 50 % من المطلوب أو الكمية كلها".

وتابع الرئيس السيسي: "فيه موضوعات ما قدرشي استحمل سنة واثنين وثلاثة.. ونتعاقد مع الشركات والوقت له تمن.. تتقدر تتعاقد أول السنة 2023 والافتتاح في 2024 والصودا اش.. ده بيكلفنا 300 مليون دولار.. لكل الناس بتكلم دايما وما خبيتش عنكم حاجة.. وفيه كلام والله المفروض طبقا للمعايير السياسة والكلام ده تطرح للهواء.. في إطار مخاطبة الرأي العام والحقائق".

 


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