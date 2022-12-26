الرئيس السيسي: الانتهاء من مشكلة المستلزمات بالموانئ خلال أسبوعين

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية الانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، قائلا: "موضوع المستلزمات وأرجو أن نطلق هذا الأمر بتغطية إعلامية والناس تشوف حجم المواد اللى هتخرج من الموانئ خلال الأسبوعين اللى جايين دول، علشان يبقا الحمد لله أنهينا المشكلة دي".

أضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة،: "بنتكلم عن صناعات محددة هذه الصناعات ما عندناش رفاهية إن إحنا نخاطر بيها، ما نقدرش نخاطر بيها، مش بس علشان بتستورد من بره، لا أنت عندك استقرار في إنتاجها عندك".

أوضح الرئيس السيسي: "إنتاج فوق أكسيد الهيدروجين إنتاجه فوق 50%، ولما بنتعامل مع الموردين نفاجئ بأن الأرقام بقت مختلفة فوق طبعا، وبالتالي مصنع فوق أكسيد الهدروجين محتاجين نتحرك علشان الفجوة متبقاش 50 % .

تابع الرئيس: مصنع الأسمدة الأزوتية كان المفروض يبقا المفروض في شهر 12 مع الـ 6 مصانع بتوع السخنة، لكن نتيجة الظروف الدولية اتأخرت شوية ، لكن في شهر أو اتنين أو تلاتة بيدخل 700 ألف طن أسمدة ازوتية يجابه التطور اللى إحنا بنعمله بنتكلم و 2 أو 3 ملايين فدان خلال سنتين، ولو بطلع الأسمدة اللى بتكفيني وأصدر منها شايفين كويس قوي، وبقول لإخوانا المزارعين لو الأسعار بتاعت الغاز اللى داخل في صناعة الأسمدة التمن هيبقا غير كده خالص، بس الكلام ده حريصين على إن إحنا نعمل استقرار في مدخلات الزراعة، وبالتالي الأسعار ما تزيدش، لو وزير البترول قالى مش هقدر أدي مصانع الأسمدة بالتمن اللى بياخدوا دلوقتي وعاوز ازود الرقم ضعفين، طيب مين بيستحمل ده؟ الطن أبو 6 آلاف يبقا 12 أو 13 وبالتالي المزارع يزود الأسعار والمواطن يلاقي حاجته بأسعار غالية جدا وإحنا بنحاول مع بعضنا".