اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: سنطالب بحرمان روسيا من مقعدها الدائم بمجلس الأمن

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:06 م
أوكرانيا: سنطالب بحرمان روسيا من مقعدها الدائم بمجلس الأمن مجلس الأمن الدولي
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بأن أوكرانيا تعتزم الدعوة، اليوم، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد: "الاثنين سنعلن موقفنا رسميا... لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟".

وأضاف "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق".

وأشار كوليبا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.

وبعدما أوضح أن هذه المسألة لم تطرح بعد في مؤتمرات صحافية أو بيانات عامة لقادة الدول والحكومات، قال كوليبا إنه "على مستوى أدنى، يتم طرح السؤال بالفعل حول ما يجب أن تصبح روسيا حتى لا تشكل تهديدا للسلام والأمن".

ويعكس مجلس الأمن الدولي في تشكيلته ميزان القوى بعد الحرب العالمية الثانية. فهو يضم 15 دولة عضوا مكلفة بمعالجة الأزمات العالمية، خصوصا عبر فرض عقوبات والسماح بعمل عسكري والموافقة على تغييرات في ميثاق الأمم المتحدة.

لكن الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس تتمتع كل منها بحق النقض "الفيتو" الذي يسمح لهم بمنع تبني أي قرار.


أوكرانيا

روسيا

مجلس الأمن

الحرب الروسية الاوكرانية

حرب روسيا واوكرانيا

اخبار روسيا

اخبار اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: توريد الأسلحة للبلاد عملية فنية ولوجستية معقدة للغاية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:00 ص

دبلوماسى روسى سابق: موسكو مستعدة للتفاوض وشروط أوكرانيا تعجيزية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:17 م

بوتين: أساس الصراع في أوكرانيا هو سياسة الخصوم الهادفة إلى تفكيك روسيا

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:25 م

أوكرانيا: روسيا تقصف أكثر من 18 بلدة ومدينة في خاركيف

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:21 م

بوتين: مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع فى أوكرانيا ولكنهم يرفضون

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة