الداخلية: هارب من السجون وراء فيديو مزعوم عن استغلال رجال الشرطة لوظيفتهم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية حقيقة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من بعض أفراد الشرطة بمحافظة المنوفية زاعماً استغلالهم لوظيفتهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو وتبين أنه ( مسجل جنائى ، سبق اتهامه فى 15 قضية- مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية وحالياً متواجد خارج البلاد)، وأن المذكور هارب من أحد السجون إبان أحداث 25 يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة السجن المشدد فى قضية "مخدرات وسلاح" وهروبه إلى إحدى الدول "بطريقة غير شرعية".

كما تبين كيدية الشكوى حيث سبق لأفراد الشرطة المذكورين المشاركة فى إلقاء القبض عليه خلال عام 2009.