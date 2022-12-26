الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على والدته بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية بشأن تعرض سيدة مسنة للتعذيب والضرب والسحل على يد نجلها وزوجته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/5/2022 تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أخيه من الأم (عامل "المشكو فى حقه") لقيامه بالتعدى على والدتهما "سيدة مسنة" بالضرب وتوثيق يديها وتكميمها.. وباستكمال الفحص تبين عدم صحة ما قرره المُبلغ وقيامه بالاتفاق مع والدته بتوثيق يديها وتكميمها لاتهام المشكو فى حقه باعتياده التعدى عليها بالضرب لوجود خلافات بينهما حول الميراث.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المُبلغ ووالدته والمشكو فى حقه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وبتاريخ 25 من ديسمبر الجارى تم استدعاء السيدة المذكورة وبسؤالها قررت بتقدمها بطلب (لمقدمة البرنامج التلفزيونى المشار إليه) إبان الواقعة وتم استدعائها من قبل البرنامج فى وقت لاحق وقامت بتسجيل الحلقة نكاية بنجلها ولم تتهم أحدا بشىء جديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.