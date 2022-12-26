اليوم السابع
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الداخلية تضبط 31 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر خلال حملة تفتيش مكبرة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:27 م
الداخلية تضبط 31 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر خلال حملة تفتيش مكبرة حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - كريم صبحى

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (القليوبية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية".
 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد 5 قضايا عبارة عن (مصنعين – مخزنين – مدشة) لتصنيع وإنتاج وحفظ الأعلاف الحيوانية والداجنة "بدون ترخيص"، بإجمالى مضبوطات بلغت ( 31,7 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مُصنعة) من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها ومنشأها وبدون تراخيص .
          
 

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