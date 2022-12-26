التربية النوعية بالمنوفية تستضيف فعاليات المعرض التمهيدى للعلوم والهندسة بأشمون

المنوفية - محمود شاكر

استضافت كلية التربية النوعية باشمون، جامعة المنوفية، اليوم المعرض التمهيدى للعلوم والهندسة باشمون ISEF 2023 ، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الكلية وإدارة أشمون التعليمية برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور محمد زيدان عميد الكلية ومحمود الفولى شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ويسرى عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية.

جاء ذلك برعاية المهندس أسامة مدكور وبحضور النائبه الدكتورة حنان يشار والنائب أحمد الخشن والحاج صابر عبدالقوي أعضاء مجلس النواب، والدكتورة هيام مصطفى وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، عبدالحليم الكشاك امين عام حزب مستقبل وطن بأشمون والمهندس مجدى العطار امين عام حزب الشعب الجمهورى بأشمون وبحضور الدكتورة امل غنيم منسق حياة كريمه بمحافظة المنوفيه وخالد النمر رئيس مجلس ومدينة أشمون وبحضور أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بقيادة دكتور حسن الخولى أشمون وطه شرف نقيب المعلمين باشمون ونخبة من السياسين والشخصيات العامة ولفيف من المهتمين بالفكر والثقافه والعمليه التعليميه .

يذكر أن المعرض ضم المعرض 54 مشروع متنوعيين من أعمال الطلاب تنوعت بين اجتماعيه ونفسية وعلميه من تنفيذ وتنظيم قسم التطوير التكنولوجي بإدارة أشمون التعليمية بقيادة شعبان كشك ومحمد شرف والدكتورة نورا النحاس وأحمد ماهر، كما ساهم فى نجاح المعرض العديد من المحكمين والمشرفين من الكلية وإدارة أشمون التعليمية.

وخلال كلمته أعرب الدكتور محمد زيدان عميد الكلية عن اعتزاز الكلية باستضافة فعاليات هذا المعرض الذي ياتي في اطار التأكيد على ثوابت الكلية وجامعة المنوفية باحتضان الفعاليات التي تلبي تطلعات المواطن المنوفي لكون جامعة المنوفية هي منارة العلم والمعرفة بالدلتا كما نقل تحية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة للضيوف الكلية الكرام مشيرًا إلى جاهزية الكلية دائما للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالمجتمع، كما قدم يسرى عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح المعرض إدارة كلية التربية النوعية وكافة الحضور.