الأمم المتحدة: الصراعات تجبر 100 مليون شخص على النزوح

كتبت هند المغربى

أُجبر مائة مليون شخص على ترك منازلهم في عام 2022 واصلت الأمم المتحدة مساعدة المحتاجين بطرق لا تعد ولا تحصى، والضغط من أجل طرق أكثر قانونية وآمنة للناس للهجرة. وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

ووفق بيان المفوضية اليوم ارتفع الرقم من حوالي 90 مليون في عام 2021، كان اندلاع العنف، أو النزاعات التي طال أمدها، من العوامل الرئيسية للهجرة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أوكرانيا وإثيوبيا وبوركينا فاسو وسوريا وميانمار.

وأشار البيان الأممي اليوم نظر الآلاف من المهاجرين اليائسين إلى أوروبا كوجهة مفضلة، ووضعوا حياتهم في أيدي مهربي البشر، وانطلقوا في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط في كثير من الأحيان انتهت هذه الرحلات بمأساة.

ولفت البيان الى انه مضى الآن أكثر من سبع سنوات على بدء الصراع الذي طال أمده في اليمن وتسببت في كارثة إنسانية وأجبرت أكثر من 4.3 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

وأشار البيان أنه في سوريا، تعمل الحرب الآن على قلب الحياة رأساً على عقب منذ 11 عاماً: ما يقرب من خمسة ملايين طفل ولدوا في سوريا لم يعرفوا البلد بسلام.

ويعتبر أكثر من 80 ألف سوري أن مخيم الزعتري الضخم، في الأردن، موطنهم وبشكل عام، يستضيف الأردن حوالي 675000 لاجئ مسجل من سوريا، ويعيش معظمهم في بلداتها وقراها بين المجتمعات المحلية: يعيش 17 في المائة فقط في مخيمي اللاجئين الرئيسيين، الزعتري والأزرق.

هذا بالإضافة منذ أكثر من خمس سنوات، فر مئات الآلاف من الروهينجا من ديارهم في ميانمار، بعد حملة اضطهاد عسكرية. يعيش ما يقرب من مليون شخص في مخيم كوكس بازار الشاسع عبر الحدود في بنغلاديش المجاورة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه في مارس، تم إطلاق خطة استجابة حيث دعت إلى تقديم أكثر من 881 مليون دولار للاجئين والمجتمعات المجاورة (أكثر من نصف مليون بنجلاديشي) ، الذين يعتمدون أيضًا بشكل كبير على المساعدات.

وواصل الروهينجا مغادرة ميانمار ، وحاول الكثيرون عبور بحر أندامان ، أحد أكثر المعابر المائية فتكًا في العالم، عندما ورد أن أكثر من 12 مهاجراً ، بينهم أطفال ، لقوا حتفهم في البحر قبالة سواحل ميانمار في مايو ، قالت إندريكا راتواتي ، مديرة آسيا والمحيط الهادئ في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، إن المأساة أظهرت الشعور باليأس الذي يشعر به الروهينجا الذين لا يزالون في البلاد. .

بعد 10 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي بدأ في 24 فبراير ، ويبدو أنه من المرجح أن يستمر حتى عام 2023 ، تظهر أرقام وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه بحلول ديسمبر ، تم تسجيل أكثر من 7.8 مليون لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا.

بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع، حشدت وكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم. نسقت المفوضية استجابة اللاجئين