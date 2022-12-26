عمان (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جنوب إفريقيا فى ضحايا حادثة انفجار صهريج للوقود فى مدينة بوكسبورج .

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، تعاطف الأردن مع جنوب إفريقيا الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن مسئولون فى جنوب إفريقيا السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 50 آخرون إثر انفجار شاحنة محملة بغاز بترولي مسال في بلدة "بوكسبورج" الواقعة شرقي مدينة "جوهانسبرج".

من جانبه، قالت "تانيا كامبل" عمدة منطقة "إكورهوليني" التي يوجد بها بلدة "بوكسبورج" إنه سيتم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.