اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 07:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 8 وإصابة 50 آخرين بانفجار شاحنة وقود في جنوب أفريقيا

السبت، 24 ديسمبر 2022 03:16 م
مقتل 8 وإصابة 50 آخرين بانفجار شاحنة وقود في جنوب أفريقيا انفجار شاحنة وقود- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسئولون في جنوب إفريقيا اليوم السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 50 آخرون إثر انفجار شاحنة محملة بغاز بترولي مسال في بلدة "بوكسبورج" الواقعة شرقي مدينة "جوهانسبرج".

ونقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن مسئولي خدمات الطوارئ قولهم إن الجزء العلوي من الشاحنة اصطدم بجسر منخفض؛ مما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار الذي أسفر عن تدمير العديد من المنازل والسيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قالت "تانيا كامبل" عمدة منطقة "إكورهوليني" التي يوجد بها بلدة "بوكسبورج" إنه سيتم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.

 


جنوب إفريقيا

انفجار

شاحنة وقود

انفجار شاحنة وقود

جوهانسبرج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة