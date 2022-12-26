إطلاق سراح لواء طيار بالجيش الليبي في صفقة تبادل بالشويرف جنوب غرب ليبيا

كتب: أحمد جمعة

أكدت مصادر عسكرية ليبية، الاثنين، نجاح صفقة تبادل بين القيادة العامة للجيش الليبي مع أعيان وحكماء مدينة الزاوية، لإطلاق سراح لواء طيار يدعى "عامر الجقم" منتسب للجيش الوطني الليبي محتجز في مدينة الزاوية منذ أكثر من عامين، وذلك مقابل إطلاق سراح 15 شخصا من المنطقة الغربية منهم يحيى الأسطى عمر.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الصفقة التي جرت بين الطرفين تمت في منطقة الشويرف جنوب غرب البلاد.

وفقدت القوات الجوية الليبية الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 في شهر ديسمبر 2019 بعد تنفيذها لمهام قتالية في مدينة الزاوية، وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة مسلحين بمدينة الزاوية احتجزوه لأكثر من عامين.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد حملت في بيان لها ديسمبر 2019 حكماء وعقلاء ومشايخ مدينة الزاوية مسؤولية سلامة اللواء طيار عامر الجقم العرفي الذي اسقطت طائرته قرب الزاوية.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين ان الطيار كان بصحة جيدة وتم تعذيبه من قبل قوات الوفاق.

وأوضحت أن سبب سقوط الطائرة كان عطلا فنيا أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة فتم أسره ومعاملته معاملة سيئة، بالمخالفة لشروط معاهدة جنيف لمعاملة أسري الحرب.

كما حملت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل قوات حكومة الوفاق، مؤكدة أن الحادث لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، متوعدة الميليشيات برد قاس سيزلزل الارض تحت أقدامهم.