إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

كان شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، بحوالي 3 كيلو باتجاه القاهرة، وقوع حادث انقلاب سيارة، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 8 مواطنين في الحادث.



تم نقل المصابين، لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان أصيب 9 مواطنين، في مشاجرة، نشبت بين عائلتين، بقرية كفور النيل، بمحافظة الفيوم، من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الاسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.