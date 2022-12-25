مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

فريق المحافظات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بمركز النوبارية فى البحيرة، حيث تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق القاهرة - الإسكندرية بالكليو 68 غرب النوبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وهم "أسامة ج.ع"، 19 سنة، مقيم الجيزة، و"أحمد ق.س" 37 سنة، مقيم الفيوم و"أمين ا ب"، 44 سنة مقيم شبين القناطر.

وتم نقل الجثث إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي العامرية بالإسكندرية، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.