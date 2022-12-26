إصابة شاب بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة الغلال فى ديرب نجم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب شاب بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، بحالة تسمم إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وحجزه بالعناية المركزة بمستشفى ديرب نجم تحت الملاحظة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول "أحمد ع ح " 42 عاما مقيم ديرب البلد نطاق مركز ديرب نجم، مصابا بحالة إعياء شديدة، إثر تناوله قرص حبة الغلة السامة المخصصة لحفظ الغلال، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وحجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.



وفى سياق متصل، أصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، بسحجات وجروح قطعية إثر تعرضهم لحوادث سير متفرقة، حيث استقبل مستشفى اولاد صقر المركزى، كل من "هبة ع ع" 35 عاما مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، و"إسماعيل ع م" 36 مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" عماد ب أ " 18 عاما مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمعيهم مقيمون مركز أولاد صقر، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم.



وتبين من التحريات حدوث إصابتهم التى أودت بحياتهم إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية توك توك مع موتوسيكل بمدخل أولاد صقر اتجاه كفر صقر، فيما استقبل مستشفى القرين المركزى "محمد ع ال م" 22 عاما مصابا بجرح قطعى بالوجه، وشقيقه" عبد الله"مصابا بجرح قطعى بالوجه، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهما والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابتهما إثر انقلاب السيارة الملاكى بهما بالطريق أمام كوبرى المرور بمدينة القرين، وقاما بمغادرة المستشفى عقب تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما استقبل مستشفى بلبيس المركزى "صفوت ج ع ح" 45 عاما مقيم بندر بلبيس، أمين شرطة، مصابا بجرح قطعى بالساق اليمنى 4 سم، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء قيادته دراجة بخارية أمام منطقة الساحة الشعبية بمدينة بلبيس.