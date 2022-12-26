إزاى تقدم شكوى من تليفونك للنيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل

يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية بشكل سريع بدون الذهاب إلى مقر النيابة.

وأطلقت النيابة الإدارية، خدمة تقديم الشكاوى من خلال الإصدار الأول من تطبيقها "دليل النيابة الإدارية"، المتاح على الهواتف المحمولة، عبر متجر جوجل (Google play store)، والذي يمكن المواطن من تقديم شكواه في دقائق معدودة لا تتعدى 3 دقائق.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن تطبيق النيابة الإدارية يمكن من خلاله للمواطن تحديد النيابة المختصة بشكواه من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها.

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن التطبيق يتيح للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر، باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps).