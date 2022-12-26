اليوم السابع
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إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة.. صور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:40 ص
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة.. صور جانب من الحملة
الغربيــــة عادل ضرة

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تابع اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بالتنسيق مع العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، وتحت إشراف المهندس سامى حاتم والمهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة وبحضور رؤساء الوحدات المحلية.

شهدت الحملات اإزالة 5 حالات تعدى فى المهد على الارض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لبلقينا على مساحة 10 قيراط و 1 سهم عبارة عن فرشة خرسانية وأسوار ومبانى بالبلوك 

وأشار رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (3)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (3)

 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (4)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (4)

 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (5)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (5)

 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (6)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (6)

 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (7)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (7)

 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (8)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (8)

 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (1)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (1)

 

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (2)
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة (2)

 


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