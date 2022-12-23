إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة

تابع اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة (المتغيرات غير القانونية) والأراضى الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس سامي حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة ورؤساء الوحدات المحلية.
شهدت الحملات إزالة 3 حالات تعدى على الارض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بصفط تراب
شملت الحالات ازالة حالة تعدى على مساحة 2 قيراط و 7 أسهم عبارة عن سمل وسور بلوك .كما تم تنفيذ إزالة عدد 2 حالة تعدى على مساحة 2 قيراط و 12 سهما، عبارة عن سور حديدى وسلك.
وأكد رئيس المدينة على استمرار أعمال ازالة التعديات والمخالفات بأى شكل من أشكال التعدى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
على الجانب تفقد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير الموجودة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة منها مبنى العمال والمبنى الإدارى والخط الكورى و السور الخارجى ومحطة الترحيل ووجه خلال جولته بسرعة أعمال النقل من محطة الترحيل إلى المدفن الصحى.
كما أكد أنه تم الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية اليوم أعمال نظافة صباحية تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة تمت خلالها أعمال نظافة شملت حملة نظافة امام الوحدة المحلية والجمعية الزراعية ومكتب البريد ومصرف كفر العبايدة بالجابرية و أمام محطة المياة وأمام المصالح الحكومية و المدارس بالهياتم و شارع داير الناحية وطريق المقابر بالمعتمدية و أمام المدارس و منطقة قصر العمدة بالبنوان و على الطريق الدائري والمجمع الحكومي ومدخل بطينة وشارع الجلاء بمحلة أبو علي و على طريق المحلة / دمرو و أمام المصالح الحكومية و المدارس بميت الليث هاشم و أمام كوبري العمدة و السنترال و الطريق السريع المحلة / طنطا بصفط تراب و على طريق المحلة / بشبيش بداية من قرية العتمانية حتى مدخل بشبيش ببشبيش و متابعة عمل متعهد القمامة بسامول و أمام العديد من المدارس بنمرة البصل و على طريق المحلة / دمرو و امام المدارس و المصالح الحكومية بمحلة حسن و بقرية شبرا نبات و منشاة طنبارة بدمرو و بقرية السجاعية ومنطقة المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وطريق لابشيط ومحطة المياة ومنطقة السوق بالعامرية و أمام المصالح الحكومية و المدارس بشبرابابل و بشارع داير الناحية الرئيسي ببلقينا و على طريق الشهيدي / دمرو بالشهيدى.
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