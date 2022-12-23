إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة

شملت الحالات ازالة حالة تعدى على مساحة 2 قيراط و 7 أسهم عبارة عن سمل وسور بلوك .كما تم تنفيذ إزالة عدد 2 حالة تعدى على مساحة 2 قيراط و 12 سهما، عبارة عن سور حديدى وسلك.

كما أكد أنه تم الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية اليوم أعمال نظافة صباحية تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة تمت خلالها أعمال نظافة شملت حملة نظافة امام الوحدة المحلية والجمعية الزراعية ومكتب البريد ومصرف كفر العبايدة بالجابرية و أمام محطة المياة وأمام المصالح الحكومية و المدارس بالهياتم و شارع داير الناحية وطريق المقابر بالمعتمدية و أمام المدارس و منطقة قصر العمدة بالبنوان و على الطريق الدائري والمجمع الحكومي ومدخل بطينة وشارع الجلاء بمحلة أبو علي و على طريق المحلة / دمرو و أمام المصالح الحكومية و المدارس بميت الليث هاشم و أمام كوبري العمدة و السنترال و الطريق السريع المحلة / طنطا بصفط تراب و على طريق المحلة / بشبيش بداية من قرية العتمانية حتى مدخل بشبيش ببشبيش و متابعة عمل متعهد القمامة بسامول و أمام العديد من المدارس بنمرة البصل و على طريق المحلة / دمرو و امام المدارس و المصالح الحكومية بمحلة حسن و بقرية شبرا نبات و منشاة طنبارة بدمرو و بقرية السجاعية ومنطقة المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وطريق لابشيط ومحطة المياة ومنطقة السوق بالعامرية و أمام المصالح الحكومية و المدارس بشبرابابل و بشارع داير الناحية الرئيسي ببلقينا و على طريق الشهيدي / دمرو بالشهيدى.

على الجانب تفقد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير الموجودة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة منها مبنى العمال والمبنى الإدارى والخط الكورى و السور الخارجى ومحطة الترحيل ووجه خلال جولته بسرعة أعمال النقل من محطة الترحيل إلى المدفن الصحى.