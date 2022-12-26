إخماد حريق في سيارة ملاكي بسبب ماس كهربائي بالمحلة في الغربية

الغربية مصطفى عادل

اندلع مساء اليوم حريق فى سيارة ملاكى بمدخل شارع شكرى القوتلى أول المحلة بمحافظة الغربية بسبب ماس كهربائى وتم إخماد النيران والسيطرة عليها.

كان قائد السيارة قد فوجئ بانبعاث دخان من السيارة واشتعال النيران، مما دفعه للنزول منها سريعا، وقام قائدو السيارات بإخلاء المنطقة خشية وصول النيران لسياراتهم، وانتقلت سيارة مطافئ وتم إخماد النيران والسيطرة عليها.

وكان قد أصيب 2 بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية سامول مركز المحلة بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم بمدخل قرية سامول مركز المحلة، انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة كلا من "ر.خ.م" 16 سنة، " و.ع.س" 20 سنة.

وكان أحد المواطنين بمنطقة تل الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد عثر على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار شريط السكة الحديد المار أمام المنطقة، وتم إبلاغ النجدة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية بلاغا بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة تل الحدادين، وبفحص البلاغ تبين أن الطفلة ملفوفة بعباءة حريمى وملقاه على الأرض ولم يستدل على هويتها، تم نقل الطفلة للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.