أكرم القصاص: الرئيس السيسي يهتم بكل شىء يخص المواطنين

كتب محمد عبد المجيد

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع"، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الإفراج عن البضائع، وتأكيد الرئيس السيسى على أهمية الانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، قائلا: "الرئيس السيسي يهتم بكل شىء يخص المواطنين بشكل أساسي من خلال توفير العملة الصعبة وطرح السلع للمواطنين والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "etc" اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل رئيسي كافة التفاصيل المطروحة فى الشارع والتى تخص المواطنين، ويوضح كل التفاصيل أمام المصريين حتى لا يكون عرضة لأخبار كاذبة تتداول فى الشارع المصري.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الرئيس السيسي يعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد كافة المستلزمات من السلع الأساسية للشعب المصري، وأن الدولة مستمرة فى إجراءاتها فى الإفراج عن كافة البضائع من الموانئ بشكل سريع، لطرح كل السلع للمواطنين والعمل على ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وأكمل الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على قدرة الدولة المصرية على توفير الدولار للإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة في الموانئ، وأن هناك حالة من عدم الاستقرار تحدث في العالم، وهو ما أثر على التعاقدات، ولذلك تهتم الدولة المصرية بإنتاج مثل هذه الأشياء الاستراتيجية محليا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "من إجراءات الكشف الطبي سلامة العقد.. سلامة الشاب قدام سلامة الشابة.. المصداقية والشفافية.. سلامة العقد.. يبقى كدولة قصرت لو ما حافظتش على سلامة العقد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بمحافظة الجيزة: "ده مش منظور آخر ومش طبي أو علشان الإعاقة أو عدم الإنجاب ده نقاش عميق جدا ومحاولة مننا أننا نتواجد ونضع حلول وطرحها بنفس العمق .. مش ناخدها كشف طبي بالطريقة دي.. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.. واتفقنا على شروط الكشف الطبي.. وهنعمل لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده لتصريح سلامة التحاليل".