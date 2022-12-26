أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 26-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز، بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 13.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.6 مليون ورقة مالية بقيمة 978.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 47.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.75%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 18.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 43.8 ألف جنيه، 818.4 ألف جنيه، 4.9 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5990 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 25.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 28.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 11.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 5.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 34.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 14.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.25%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.06%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 739.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.91%.