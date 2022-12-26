أخبار البورصة اليوم الإثنين 26-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 26-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز، بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 13.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.6 مليون ورقة مالية بقيمة 978.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 47.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.75%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 18.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 43.8 ألف جنيه، 818.4 ألف جنيه، 4.9 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5990 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 8 ملايين سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وأكتوبر فارما، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 110 ألف سهم، 964.7 ألف سهم، 45 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 8741 سهم، 120 ألف سهم، 2500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 220 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بيع المساهم Waha Investment Management Company عدد 12.9 مليون سهم بسعر 13.2 جنيه بقيمة إجمالية 170.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 5.035% إلى 2.816%، وتم تنفيذ صفقة على شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات السويدي إليكتريك، وأوراسكوم المالية القابضة، ورواد السياحة-رواد، والكابلات الكهربائية المصرية شراء الأولى عدد مليون سهم تمثل نسبة 0.046% من رأسمال الشركة، والثانية عدد 2.27 مليون سهم، والثالثة 24 ألف سهم، والرابعة 1.3 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.12%.

باكين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها إفصاح عن نية شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات تقدمها بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية –باكين، وذلك للاستحواذ على نسبة 100% بسعر مبدئي 29.5 جنيه للسهم، وأن الشركة ستقوم بالبدء بإجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة المستهدفة.

المصريين للإسكان

أعلنت الشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، موافق مجلس الإدارة على النظر في بيع حصة الشركة البالغة 18.25% في شركة أدون كابيتال جروب للاستثمارات المالية، في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد القيد، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة تبدأ من أول يناير عام 2023 وتستمر لمدة 3 سنوات، في ضوء الانتهاء من الاندماج، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.