6 علامات تشير لإصابتك بمرض باركنسون أبرزها رعشة اليد وتيبس العضلات

كتبت ميرفت رشاد

مرض باركنسون هو اضطراب عصبي يمكن أن يسبب حركات غير منضبطة مثل الاهتزاز ورجفان اليد وفقدان التوازن، وفقًا لمؤسسة باركنسون، هو ثاني أكثر أمراض التنكس العصبي شيوعًا بعد مرض الزهايمر، ويعيش أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم مع شلل الرعاش، لا يوجد حاليًا علاج لهذه الحالة، وإليك علامات الإصابة بمرض باركنسون، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ماذا تعرف عن مرض باركنسون؟

مرض باركنسون هو مرض تنكسي عصبي تدريجي يؤثر على جزء من الدماغ يعرف باسم المادة السوداء، على وجه التحديد، تؤثر الخلايا التي تنتج الدوبامين ، مسببة كوكبة من الأعراض التي تظهر في مرضى باركنسون إنها حالة واحدة، رعشة وبطء في الحركة ، هناك العديد من الأعراض الأخرى التي نسميها الأعراض غير الحركية، مثل تغيرات الشخصية ، وتدهور التفكير والذاكرة، وصعوبة البلع والإمساك، ومشكلات الصحة العقلية.

علامات مرض باركنسون

الرعشة التي تحدث فقط عندما تكون اليدين في حالة راحة ولا تتحرك ، خاصة أن تبدأ في جانب واحد فقط أو تؤثر على جانب واحد أكثر من الآخر:

بطء الحركة

خط اليد الأصغر

صعوبة في المشي / السقوط المتكرر ليس بسبب التعثر

تصلب العضلات

إمساك

العلامات الكلاسيكية لمرض باركنسون توصف بأنها رعاش ، بطء الحركة ، وتصلب الرعاش هو في الأساس اهتزاز اليد الذي يحدث أثناء راحة المريض ، مقارنة بالرعشة التي تحدث عندما يستخدم المريض ملعقة لتناول الحساء أو شرب قهوتهم من كوب. بالنسبة لـ 70 إلى 80٪ من المرضى ، الرعاش هو أول علامة لمرض باركنسون. براديكينسيا هو مصطلح يستخدم لوصف البطء الذي يمكن أن يعاني منه المريض مع الحركات ، والتي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان يُرى عندما يمشي المريض.

عوامل الخطر

من المحتمل أن يكون العمر هو عامل الخطر القوي، والأكثر شيوعًا أن البالغين في الستينيات والسبعينيات من العمر ، فإن الرجال لديهم معدل أعلى قليلاً من الإصابة بمرض باركنسون مقارنة بالنساء ، وبالتأكيد يكون لديهم أول- يمكن أن يزيد الأقارب من الدرجة (مثل أحد الوالدين أو الأخ أو الطفل) من خطر الإصابة بشلل الرعاش بمقدار 2-3 مرات، وتشمل عوامل الخطر الأخرى التعرض لمبيدات الآفات ، وانخفاض مستويات فيتامين د الغذائي ، والتعرض للمذيبات مثل ثلاثي كلورو إيثيلين.