ياسمين وفريدة خميس تنقلان حصتهما بشركة النساجون إلى FYK limited

كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات شركة النساجون الشرقيون للسجاد، للبورصة المصرية ، اليوم الأحد، عن بيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس حصتهما بالشركة إلى صندوق FYK limited مقابل 1.4 مليار جنيه، إذ باعت الابنة الكبرى ياسمين عدد 81.9 مليون سهم تمثل 12.31% بسعر 8.4 جنيه للسهم مقابل إجمالي للصفقة 687.7 مليون جنيه، وباعت شقيقتها الصغرى فريدة نفس عدد الأسهم بذات السعر، ولم يصبح لديهن أية حصص بالشركة.

وبعد تنفيذ الصفقة أصبح لدى صندوق FYK limited عدد 163.7 مليون سهم بشركة النساجون الشرقيون للسجاد.

في نفس السياق اشترت شركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة عدد 24.5 مليون سهم بسعر 0.477 جنيه بقيمة إجمالية 11.7 مليون جنيه لترتفع نسبة الشركة 2.649% إلى 4.021%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 639.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 16.02%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، 7.3 مليون جنيه، 37.9 مليون سهم، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3504 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.