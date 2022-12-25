وكيل تعليم الغربية يرصد مخالفات بمدرسة ويوجه باتخاذ الإجراءات القانونية

الغربية - فريق المحافظات

تفقدت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية عدد من المدارس لبيان انضباط وسير العملية التعليمية بإدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية، حيث تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مجمع مدارس ميت السراج بإدارة شرق المحلة التعليمية، للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية والإدارية داخل المدرسة.

في بداية الزيارة، توجه وكيل الوزارة يرافقه محمد حمودة، مدير ادارة الأمن بالمديرية، إلى المرحلة الابتدائية بالمجمع، وتم رصد عدد من السلبيات داخل المدرسة، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق البوابة وتواجد عضو الأمن وبرفقته دفتر الأمن، كما وجه بنظافة دورات المياه وفناء المدرسة، وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدرسة.

كما تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وشدد على ضرورة متابعة الإشراف داخل المدرسة لجميع التلاميذ بالفناء والأدوار ودورات المياه، وشدد على ضرورة التأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخلو الفصول والقاعات ودورات المياه من أي تلميذ.

وأثناء المتابعة داخل المرحلة الثانوية بالمجمع، شدد وكيل الوزارة على الحضور الطلابي داخل المدرسة، موجها بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية، وتفعيل المحاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتشديد على التسجيل الالكتروني للغياب، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات داخل المدرسة، وعدد من السلبيات والتي تمت إزالتها أثناء المتابعة، ووجه وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها بالمدرسة.

من ناحية أخرى، تابع صبري الدسوقي وكيل المديرية، مدرسة المحلة الرسمية للغات بغرب المحلة، ومدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات بشرق المحلة.

كما قام فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، بمتابعة المدارس الفنية بإدارة شرق المحلة التعليمية، حيث قام بمتابعة مدارس سامول التجارية المشتركة، الشهيد خالد دبور الزخرفية العسكرية، المحلة الفنية الثانوية للتعليم المزدوج.

وأخيراً قامت الدكتورة غادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي والمجموعة المرافقة، بمتابعة مدارس إدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية، حيث قامت اللجنة بمتابعة مدارس اللواء عبد المنعم خضر الإعدادية، الشهيد السيد أحمد المسلمي الإعدادية بالهياتم، عبد العال محمد أبو هيش، وصفط تراب الثانوية المشتركة.