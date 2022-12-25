نقص الحديد قد يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

يعتبر فيتامين ب 12 والحديد من العناصر الغذائية الرئيسية، حيث تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حيويًا في الوقاية من العديد من الأمراض التي تنشأ عن نقص الدم، وفيتامين ب 12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، مادة مغذية قابلة للذوبان في الماء تشكل خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويعد الحديد مكونًا مهمًا آخر في الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم لكن نقص الحديد غالبا ما يؤدي إلى آثار ضارة حتى على الصحة العقلية، وبالتالي ، من المهم الحفاظ على مستوياته معتدلة من أجل تجنب المرض.

كيف يؤدي نقص الهيموجلوبين إلى فقر الدم؟

نقص الحديد هو أكثر أنواع نقص المغذيات انتشارًا قد يؤدي نقصه إلى فقر الدم الناتج عن فقدان الدم المفرط أو نقص الحديد في الدم كما أنه يؤدي إلى الإرهاق المستمر ، مما يمنع الجسم من القيام بالأنشطة البدنية ينتج عن عدم وجود ما يكفي من الحديد في الجسم.

لكي يقوم الجسم بتصنيع الهيموجلوبين، المكون الحامل للأكسجين في خلايا الدم الحمراء، يلزم وجود كمية كافية من الحديد (كرات الدم الحمراء).

العلاقة بين الاكتئاب ونقص المعادن

تشير الدراسات إلى أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يمكن أن يزيد من فرصة إصابة الشخص بالاكتئاب.

يمكن أن تنتج الكميات المنخفضة من السيروتونين، وهو ناقل عصبي مهم ومثبت للمزاج، عن نقص الحديد.

تعد الإعاقات المعرفية والحزن وضيق التنفس وفقدان انخفاض ضغط الدم الوضعي وضعف العضلات والإرهاق العقلي والجسدي من أكثر المؤشرات والأعراض شيوعًا لنقص فيتامين ب 12.

كيف يتم الكشف عن نقص فيتامين ب 12؟

قد يكون من الصعب تفسير الأعراض بدقة لأن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يتطور حتى عندما تكون مستويات الدم أعلى من العتبة السريرية للنقص.

مع تقدم العمر والحمل والأمراض المزمنة واستخدام أدوية معينة ، يرتفع الطلب اليومي على فيتامين ب 12 لذلك ينصح بتناول 4-20 جرام يومياً لمنع نقص فيتامين ب 12.

نقص الحديد يسبب القلق وضباب الدماغ

نظرًا لأن الحديد ضروري لوظائف الدماغ التي قد تؤثر على السلوكيات النفسية ، فإن انخفاض مستويات الحديد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من حالات الصحة العقلية ، بما في ذلك القلق والاكتئاب.

القلق من أعراض فقر الدم. يضع فقر الدم الجسم تحت ضغط كبير ، وكثيرًا ما يتلقى الدماغ إشارات ليصبح أكثر قلقًا وضبابية نتيجة لذلك.

خيارات النظام الغذائي لرفع مستويات الحديد في الدم

يمكن العثور على الحديد وفيتامين ب 12 في العديد من الخضروات الورقية والمكسرات والحبوب وما إلى ذلك ، مما يساعد على تحسين النقص.

تعتبر الأسماك واللحوم الحمراء والكبد والبيض مصدرًا غنيًا بالفيتامينات إلى جانب منتجات الألبان ، بما في ذلك الحليب والجبن والزبادي.

يجب أيضًا تناول البقوليات والبازلاء والفول والخضروات الورقية الخضراء أو الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان لضمان حصولك على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي. هذه مصادر ممتازة للحديد غير الهيم المشتق من مصادر نباتية.