ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة ، منها السفينة ( ANNA S ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16229 طن تشمل: 7660 طن يوريا و 3244 طن رمل و 2300 طن صويا و 800 طن علف بنجر و2225 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21312 طن تشمل : 2422 طن خشب زان و 3749 طن أبلاكاش و 6234 طن خردة و 607 طن مواسير و 8300 طن كسب فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 190 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2293 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76649 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87061 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3864 شاحنة .

كما استقبل ميناء دمياط برئاسة اللواء أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد من جامعة الدلتا برئاسة الدكتور السيد السعيد عبد الوهاب وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية ورئيس برنامج الإعلام بجامعة الدلتا،وذلك في إطار تدعيم المشاركة المجتمعية بين هيئة ميناء دمياط والمؤسسات التعليمية.

تأتي هذه الزيارة للتعرف على أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء ودور العلاقات العامة والمركز الإعلامي في نقل خبرته للطلاب من دارسي الاعلام لصقل مهاراتهم وربط المواد العلمية المقدمة لهم بالواقع العملي .