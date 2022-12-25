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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطى بالعياط

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:06 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطى بالعياط حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة العياط ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة العياط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.
 
 
وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة 7 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

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