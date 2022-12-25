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مصرع شاب في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:54 م
مصرع شاب في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، أعلى كوبري قرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد مصرع شاب في حادث تصادم سيارة أجرة مع موتوسيكل، وفور انتقال سيارة الإسعاف تبين مصرع  عمر عبيد، 18 عاما، إثر التصادم أعلى كوبري الكلالسة بقوص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق آخر كانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها، لضبط المتهمين بعد واقعة مقتل معلم بالتعدي عليه ضربًا في الشارع، بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا، ولفظ معلم أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته بعد التعدي عليه في الشارع من قبل آخرين لخلافات بينهما، وتبين أنه يدعى محمود.ر،42 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة من جهودها لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.

وكان قد أصيب عامل، بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة بعد التعدي عليه أثناء نومه،  في نفس القرية الشيخية  بمركز قفط جنوب محافظة قنا، تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة عامل بنزيف في المخ والدخول في غيبوبة بعد التعدي عليه بشومة أثناء نومه، في قرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا، وتبين أن المتهمة في الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، ولمنعها من إعطاء زوجها نفقة الزوجة الأولي التي تقدر بـ 18 ألف جنيه، فاستغلت نومه ثم انهالت عليه بالضرب وأحدثت إصابات في الفك ونزيف بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 


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امن قنا

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مركز قوص

اخبار قنا



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