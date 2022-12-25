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أكرم القصاص
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مصدر مصرفى: البنك المركزى يستثنى فئات من قرارات توفير عملة أجنبية خارج البلاد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:00 م
مصدر مصرفى: البنك المركزى يستثنى فئات من قرارات توفير عملة أجنبية خارج البلاد البنك المركزى

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أصدر البنك المركزي خطاب للبنوك يتضمن استثناء فئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد. 
 
وكشف مصدر مصرفي أن البنك المركزي وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
 
وأوضح أن البنك المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.
 
وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
 

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