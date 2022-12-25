مش هيبقي مائل.. هل يعود برج بيزا إلى وضع الاستقامة؟

كتبت : شيماء عبد المنعم

يزور الآلاف من السياح برج بيزا المائل كل عام، وغالبا ما يلتقطون صورا لهم وهم يتخذون وضعية معينة من بعيد تظهرهم كما لو كانوا يستريحون عكسه، أي يركنون ظهورهم بموازته كأنهم يدعمونه خشية السقوط، ولحسن الحظ كشفت دراسة استقصائية حديثة أن برج بيزا المائل في إيطاليا آخذ في التحرك باتجاه معاكس لميله، وأن زاوية ميلانه تقل وتميل نحو الاستقامة وذلك على ما يبدو بفضل أعمال التثبيت، حسبما نشر موقع الديلي ميل.



برج بيزا المائل



درجات ميل برج بيزا

وكما أظهرت الدراسة، فقد قام مشروع تثبيت مدته 11 عامًا، بتخفيض انحراف البرج بمقدار 15 بوصة بحلول عام 2001، وفي 21 عامًا منذ ذلك الحين، قام البرج بتقويم نفسه بمقدار 1.6 بوصة أخرى (4 سنتيمترات).

تفاصيل استقامة برج بيزا المائل

في حين تم تقليل الميل، فإن البرج الشهير ما زال يتأرجح بمعدل 0.5 ميلليمتر سنويًا، وفقًا لأستاذ الجيوتقنيات نونزيانتي سكويليا من جامعة بيزا، وحسب التقريرنجح برج بيزا، الذي يعنبر رمز قوة جمهورية بيزا البحرية في العصور الوسطى، في البقاء صامدا دون أن يتضرر، ونجح في تحاشي تأثيرات 4 زلازل قوية على الأقل ضربت المنطقة منذ عام 1280.

يشار إلى أن البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا، بدأ في الميلان بعد البناء، الذي بدأ في عام 1173، وكان السبب هو التصميم المعيب مما يعني أنه كان له أساس بعمق 3 أمتار فقط، وتم وضعه في باطن أرضي ضعيف وغير مستقر.

التربة سبب استقامة برج بيزا المائل

كانت التربة عند قاعدة البرج أكثر نعومة على الجانب الجنوبي، مما أدى إلى ميلان البرج، لذلك حاول البناؤون تعويضه أثناء قيامهم ببناء الطوابق الثمانية في الأعلى.

لقد فعلوا ذلك عن طريق جعل الأرضيات أقصر من جانب واحد من الآخر، مما تسبب في انحناء الهيكل وإمالته، ولم يكتمل البناء حتى عام 1319 بسبب المعارك المختلفة بين بيزا وجنوة ولوكا وفلورنسا، لكن هذه التوقفات أعطت التربة الأساسية وقتًا للاستقرار.

وحديثا، وبعد تطبيق بعض الاستراتيجيات الفاشلة لتقويم الهيكل، قرر المهندسون تجربة "استخراج التربة"، حيث تضمن الأمر حفر شحنتين من أسفل الجانب الشمالي للبرج وسحب البرج في وضع مستقيم.

لذلك كان عليهم أيضًا حفر مصارف للمياه حتى تتدفق إلى الآبار وتحافظ على استقرار الأساس، تم الانتهاء من المشروع في عام 2001 بعد تقويم البرج بمقدار 38 سم، أو 0.5 درجة، واستمر في تصحيح نفسه منذ ذلك الحين.

وأعلن الخبراء أنه سيكون آمنًا لمدة 300 عام خلال فحص عليه أجري في عام 2005، وفقًا لوكالة أنسا، قالوا أيضًا إنهم يعتقدون أن التقدم في التكنولوجيا سيعني أن البرج سوف يتم تقويمه بالكامل يومًا ما.