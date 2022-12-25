مدينة الأقصر توقف وتزيل 3 أعمال ومحاولات بناء بالمخالفة للقانون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد أزال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض.

كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فورًا، لافتًا إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحدا نفسه تحت طائلة القانون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والشارع العام بمدينة الطود برئاسة علي سيد صادق نائب رئيس المركز بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة عبارة عن إقامة مباني وأسوار بالطوب الأبيض والطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة 1009 متر بمدينة الطود.



إزالة 3 أعمال ومحاولات بناء بالمخالفة للقانون



جانب من إزالة حالات البناء المخالف بالأقصر



حملات لإزالة 3 أعمال ومحاولات بناء بالمخالفة للقانون