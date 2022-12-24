محافظ الفيوم يتابع ملف المتغيرات المكانية ويشدد على إزالة التعديات

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن والجهات ذات الصلة، لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي ترصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، ومتابعة المتغيرات وكيفية التعامل معها والرد عليها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني، مسئول الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، ومسئولي أملاك الدولة.



وجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لحصر كافة المتغيرات المكانية خلال الشهر الماضي، وكيفية التعامل معها والرد عليها، ورفع إحداثياتها، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية، للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة تنسيق عمل لجان مجالس المدن، وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها بمختلف الجهات.



كما وجه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية، بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة حيال مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشدداً على رصد كافة التعديات وإزالتها فى المهد، والتعامل مع المتغيرات بشكل يومي، لافتا إلى ضرورة التنسيق التام بين مسئولي الزراعة، ومجالس المدن، والجهات المعنية، للتصدي الحازم لكل أوجه التعديات، وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكد محافظ الفيوم, أن المحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعدي، مشدداً على الحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.





محافظ الفيوم يتابع ملف المتغيرات المكانية (1)