محافظ الإسكندرية: الانتهاء من تصريف تجمعات مياه الأمطار بمختلف الأحياء.. صور

وأوضح الشريف أن المحافظة تعرضت منذ الساعات الأولي من فجر اليوم سقوط مياه أمطار غزيرة، نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتي وصل عددها إلى 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة. لافتاً أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

هذا وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وتتعرض محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام ومنذ يوم الأربعاء الماضى، لمنخفض جوي سطحى يمر على البحر المتوسط و يؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السئ،حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة،امطارا خفيفة ومتوسطة و أحيانا غزيرة علي فترات متقطعة زادت شدتها علي مناطق غرب الاسكندرية ،وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوي سطحى يمر على البحر الابيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

ووفق توقعات هيئة الارصاد الجوية فإن موجة الطقس السئ سوف تنكسر يوم الثلاثاء القادم، حيث تتوقف الأمطار، و تعاود درجات الحرارة الى الارتفاع الطفيف.



جولة محافظ الاسكندرية على اماكن التمركز (1)



جولة محافظ الاسكندرية على اماكن التمركز (3)



جولة محافظ الاسكندرية على اماكن التمركز (5)



جولة محافظ الاسكندرية على اماكن التمركز (2)



جولة محافظ الاسكندرية على اماكن التمركز (4)



