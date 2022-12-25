اليوم السابع
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محامى ترامب: إحالات لجنة 6 يناير بتهمة التآمر "ضوضاء سياسية لا قيمة لها"

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:58 م
محامى ترامب: إحالات لجنة 6 يناير بتهمة التآمر "ضوضاء سياسية لا قيمة لها" دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

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انتقد محامي الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الإحالات الجنائية للجنة 6 يناير ضد موكله، ووصفها بأنها "لا قيمة لها إلى حد كبير".

وقال تيم بارلاتور لشبكة CNN: "ليس على وزارة العدل أن تتبع ذلك، هناك تحقيق موجودا كنا نتعامل معه منذ بعض الوقت، وما يفعله هذا حقًا هو أنه يسيّس العملية فقط ".

ويمثل بارلاتور الرئيس السابق في تحقيقات وزارة العدل في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير والوثائق السرية التي تم استردادها من منزله في مار إيه لاجو، بفلوريدا.

وأضاف: "إنها ضوضاء سياسية، لكنها في الحقيقة ليس لها أي تأثير حتى الآن على دفاعنا".

وأوصت اللجنة المختارة في مجلس النواب بالتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول يوم الاثنين بأن تحقق وزارة العدل مع ترامب في التحريض على العصيان والتآمر ضد الولايات المتحدة والتآمر للإدلاء ببيان كاذب وعرقلة إجراء رسمي.

وأعقب الإحالات الجنائية إصدار التقرير النهائي للجنة المكون من 845 صفحة يوم الخميس، فيما تختتم اللجنة تحقيقها الذي استمر 18 شهرًا.

وفي حين أن وزارة العدل ليست ملزمة بمتابعة الإحالات من لجان الكونجرس، قال رئيس اللجنة بيني تومسون يوم الاثنين إنه واثق من أن وزارة العدل ستوجه الاتهام إلى ترامب في نهاية المطاف.

وقال طومسون في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "نظرت اللجنة في الأمر طويلاً وبجدية، ومن وجهة نظري، لم نتمكن من فعل أي شيء سوى إجراء الإحالة."

وأضاف: "لقد كان واضحًا في مراجعتنا، أنه كان واضحًا في تقييم الأدلة التي كشفتها لجنتنا أن تلك الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق ترامب خلقت بوضوح مشكلة لهذا البلد".

 

 


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وزارة العدل الامريكية

لجنة 6 يناير

انتخابات 2020

جو بايدن

الرئيس الامريكى السابق



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