محافظ قنا يقدم واجب العزاء في وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها ‎‎

قنا صابر سعيد

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء في وفاة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها، وذلك بمقر دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، رافقه الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وكان في استقباله المطران بيمن، مطران كنيسة نقادة وقوص.

وأعرب محافظ قنا، تعازيه للمطران بيمن في وفاة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل، مؤكدا أن المحافظة فقدت قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة، خاصه أن الفقيد الراحل لعب دورا هاما في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بنجع حمادى و المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، لافتا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

وقدم المطران بيمن وكبار رجال الكنيسة، الشكر لمحافظ قنا والوفد المرافق له ، لحرصهم على الحضور وتقديم واجب العزاء، مؤكدين على الترابط والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري، والذين لمسوه في حرص أبناء المحافظة من المسلمين علي المشاركة في تقديم واجب العزاء، كما أكدوا أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تفرق بين أبناء وطننا الحبيب.

يذكر أن الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي ولد في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة أسيوط ، خدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية ، تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 41 عاما، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعُين في 29 مايو 1977 أسقفا لمطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها ، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث.