أسماء مصابي حادث أتوبيس الجامعة على طريق "المنصورة - جمصة"

الدقهلية - فريق المحافظات

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين بحادث أتوبيس الجامعة، على طريق "المنصورة - جمصة" بعد اصطدامهم بسيارة نقل على الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 17 طالبا أثناء توجههم إلى الجامعة بمحافظة دمياط.

واستقبلت مستشفى بلقاس العام كلا من، يوسف حسن 18 سنة المنصورة، رنا زيدان 18 سنة المنصورة، احمد السباعى 19 سنة المنصورة، أمير عبد العظيم 18 سنة ميت غمر، سيد عبد الفتاح 18 سنة المنصورة، باسم السيد 18 سنة المنصورة، ساندى عبد العزيز 18 سنة المنصورة، آلاء النجار 18 سنة المنصورة، ايه نوح 21 سنة المنصورة، نوران عامر 35 سنة المنصورة، سارة جاد 20 سنة المنصورة، هايدى عنتر 22 سنة المنصورة، ميرنا المتولى 23 سنة المنصورة، يمنى قاسم 22 سنة المنصورة، نادين فاروق 23 سنة المنصورة، ميرام إيهاب 23 سنة المنصورة، خالد سلامة 41 سنة المحلة.

يذكر بأن كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد كلا من المحاسب محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة بلقاس، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، بسرعة التعامل الفورى مع تداعيات حادث تصادم أتوبيس طلاب لجامعة حورس، بسيارة نقل كبيرة على طريق جمصه الساحلى ونقل جميع الطلاب إلى المستشفيات.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 17 طالبا وطالبة وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى بلقاس المركزى لتلقى العلاج، وتم خروج 3 طلاب حسب الطلب، وإحالة 8 طلاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وباقى 6 حالات بمستشفى بلقاس لتلقى العلاج، ووجه "المحافظ" بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للطلاب المصابين ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول.

وأكد "مختار" على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفى الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى بنطاق المحافظ.