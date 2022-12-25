محافظ القاهرة: تقديم كل التسهيلات لإقامة منافذ سلع بأسعار مناسبة

كتب ـ سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا مع رؤساء شعب المخابز واللحوم والدواجن والأسماك والحاصلات الزراعية والحبوب والبقالة والخضر والفاكهة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور أحمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة لبحث ترتيبات إقامة منافذ السلع وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وشهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الشرقية، والغربية، والشمالية، والسكرتير العام، والمساعد، ومدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الاجتماع بالتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدًا أنهم شريك أساسى وداعم فى كل الأزمات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تقوم المحافظة حاليًا بالإعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة " معارض أهلا رمضان " وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، كما ستقوم الدولة بالتوسع فى إقامة أسواق الجملة لاتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم بسعر مخفض .

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة أعطت مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع تنتهى أول يناير، كما سيتم وضع أسعار استرشادية للسلع بشكل عادل مؤكدًا وجود رصيد كاف من السلع .

ولفت محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمنع المغالاة غير المبررة فى الأسعارمن بعض التجار.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها ، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار .

وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة .