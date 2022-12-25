محافظ الدقهلية يحيل 156 محضرا بمخالفات متنوعة تم ضبطها للنيابة العامة

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي الاسواق والمحلات والمخابز اسفرت عن تحرير 156محضرا بالمخالفات المتنوعة والتي تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن بنى عبيد والمنصورة وميت غمر وتمى الأمديد، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 36 محضر نقص وزن، و19 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و12 محضر تصرف في دقيق، و4 محاضر توقف عن الإنتاج، و2 تجميع دقيق بلدى مدعم بكمية (8شيكارة)، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محاضر تجميع بطاقات بعدد(238 بطاقة) ، و61 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين، و11 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و5 محاضر بيع بأزيد من السعر( سجائر) ، و1 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1 الاستيلاء علي سلع استراتيجية، وقال انه تم التحفظ على 258 طن أرز شعير، وكميات من علب السجائر واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.