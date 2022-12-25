اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:29 م
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تقدم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بالتهنئة للأنبا دانيال لطفي المُدبر البطريركي لأبرشية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية. 
 
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للأبرشية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي بيت العائلة المصرية، المجلس القومي للمرأة، مجلس سيدات الأعمال بالمحافظة.
 
وهنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، مُتمنيا لمصرنا الحبيبة مزيد من التقدم والإزدهار وأن ينعم شعبها العظيم بالسلام والأمن الدائم فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 
ومن جانبه، تمنى نيافة الأنبا دانيال أن تنتهى الحرب الروسية الاوكرانيه لينعم العالم بالسلام مؤكداً أن دعوات المؤمنين فى المساجد والكنائس ترفع البلاء والتوسل إلى الله يغير الأقدار. 
 
يُذكر أن كاتدرائية القديس مرقس التابعة للأقباط الكاثوليك، ويطلق عليها الكنيسة الكاثوليك "الفرنساوي"، تقع بشارع أحمد عرابى، بحى أول بمدينة الإسماعيلية، تعد واحدة من أشهر الكنائس على مستوى العالم، ومن أقدم الكنائس الموجودة فى محافظة الإسماعيلية وهى تحفة معمارية فنية رائعة، وبدأ بناؤها في 10 مارس 1864 .
 
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (1)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (1)

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (2)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (2)

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (3)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (3)

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (4)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (4)

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (5)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (5)

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (6)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (6)

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (7)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يهنئان الأقباط الكاثوليك (7)
 

الاسماعيلية

عيد الميلاد المجيد

محافظة الإسماعيلية

جامعة قناة السويس

الكنيسة الفرنساوى

الأقباط الكاثوليك

محافظة الاسماعيلية



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