اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى مكثف للتعامل مع تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:03 م
محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى مكثف للتعامل مع تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة أمطار غزيرة على الطريق الصحراوى
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار ما تتعرض له الإسكندرية من منخفض جوى سطحى يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث شهدت محافظة الاسكندرية بدءا من الساعات الأولى من اليوم أمطارا رعدية غزيرة بعض مناطق الإسكندرية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى بعض الشوارع الجانبية.

وتتعرض محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام ومنذ يوم الأربعاء الماضى، لمنخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط ويؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السيئ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة، امطارا خفيفة ومتوسطة وأحيانا غزيرة على فترات متقطعة زادت شدتها على مناطق غرب الاسكندرية، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوى سطحى يمر على البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

 

الشوارع الجانبية
الشوارع الجانبية

 

امطار غزيرة على الطريق الصحراوى
امطار غزيرة على الطريق الصحراوى

 

تجمعات المياه
تجمعات المياه

 

تجمعات مياه الامطار
تجمعات مياه الامطار

 

تصريف المياه
تصريف المياه

 

نزج الامطار من محور المحمودية
نزج الامطار من محور المحمودية

 


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