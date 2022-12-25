"الصرف الصحى" تكثف أعمال تصريف مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار ما تتعرض له الإسكندرية من منخفض جوي سطحي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث شهدت محافظة الإسكندرية بدءا من الساعات الأولى من اليوم أمطارا رعدية غزيرة على بعض مناطق الإسكندرية.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، أعمال رفع بعض تجمعات مياه الأمطار، حيث كثفت الشركة أعمال نزح مياه الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الأحياء .

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن مياه الأمطار وصلت لغزيرة ببعض المناطق وتسببت فى بعض التجمعات، والتي قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها على الفور.

وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

وتتعرض محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام ومنذ يوم الأربعاء الماضى، لمنخفض جوي سطحي يمر على البحر المتوسط ويؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السئ،حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة، أمطارا خفيفة ومتوسطة وأحيانا غزيرة علي فترات متقطعة زادت شدتها علي مناطق غرب الاسكندرية العامرية والدخيلة وك21 ، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوي سطحي يمر على البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة، يستمر حتى يوم السبت القادم.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن موجة الطقس السيئ سوف تنكسر يوم الثلاثاء القادم ، حيث تتوقف الأمطار ، و تعاود درجات الحرارة الى الارتفاع الطفيف بعد أن تراوحت درجات الحرارة خلال المنخفض الجوي ، ما بين 18 و 19 درجة فى العظمى و 13 و 14 درجة فى الصغرى ليلا ، ليسود طقس بارد بالإسكندرية ليلا.



أسفل كوبرى المندرة



أمطار الإسكندرية اليوم



تجمعات المياه



تجمعات مياه الأمطار



تصريف مياه الأمطار



تواجد الأجهزة التنفيذية بالشارع



رئيس شركة الصرف الصحى



سيارات الصرف الصحى