محافظ أسوان: ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل 274 مجمعا

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمعاً استهلاكياً ومنفذا وشادرا ومعرضا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتابع محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المجمعات الاستهلاكية منها 210 مجمعات استهلاكية ثابتة ومتحركا تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب 18 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية "أمان"، بالإضافة إلى 36 من الشوادر والمعارض التى تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدنى والغرفة التجارية ووزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هذا يتواكب مع الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى للتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها، وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة داخل السوبر ماركت والسلاسل التجارية، مع إتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود أى مخالفات وضبط التجار من محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها.

كما تواصل أجهزة الدولة جهود السيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تم تشكيل لجان مشتركة بمحافظة أسوان، من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى والبيئة، وكافة الجهات المختصة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية، فضلاً عن السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والحد من الإحتكار لبعض السلع.