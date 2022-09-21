تموين أسوان يضبط 2040 زجاجة زيت قبل تهريبها

وصرح حسام العربى، مدير عام التموين، أن هذه العملية أسفرت عن ضبط 170 كرتونة بإجمالى 2040 زجاجة زيت بما يعادل 2.4 طن، وتم تحريز المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق بها، لافتاً إلى أنه توازى مع ذلك نجاح الحملات التموينية التفتيشية فى ضبط 125 كجم من الأرز تم تجميعها بأحد المحلات بغرض التربح وطرحها فى السوق السوداء، بجانب ضبط كمية أخرى من المكرونة المنتهية الصلاحية بإجمالى 50 كجم لطرحها فى الأسواق حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المضبوطات بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك تعليمات مشددة لكل الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية التموينية بكافة مداخل ومخارج المحافظة لتحقيق السيطرة الكاملة ، ومنع تهريب أى كميات من السلع والمواد الغذائية ، موجهاً بأن يتوازى مع ذلك إستمرار مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق ومخازن بيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة مع المخالفين.

جاء ذلك أثناء قيام المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بعرض الجهود المبذولة على مدار يومين على المحافظ، والتى تهدف لتنفيذ هذا التوجيهات على أرض الواقع من خلال سلسلة من الحملات التموينية التى تستهدف تحقيق الرقابة الكاملة بكافة أنحاء المحافظة.