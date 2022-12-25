كوكب الزهرة فى أبعد مسافة من الشمس اليوم.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود راغب

يصل كوكب الزهرة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 إلى أبعد نقطة من الشمس (الأوج) عند الساعة ( 11:05 مساءً بتوقيت جرينتش) حيث سيكون على مسافة 109,206,446 كيلو متر وذلك خلال الفترة المدارية التي تستغرق 225 يوما ليكمل دورة واحدة حول الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن مدار الزهرة حول الشمس أقرب ليكون ذو شكل دائري فالمسافة متغيرة من الشمس بحوالي 1.5 % فقط بين نقطتي الأوج والحضيض وهذا يجعل مدار الكوكب أكثر دائرية مقارنة بباقي الكواكب في نظامنا الشمسي، والمحصلة أن الكوكب يستقبل نفس مقدار الطاقة تقريبا من الشمس عندما يكون في الحضيض (أقرب مسافة من الشمس) وعند الأوج ( أبعد مسافة من الشمس).

ويرصد كوكب الزهرة حاليًا بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل حيث سيظهر عالياً فوق الأفق الجنوبي الغربي كنجمة ساطعة للراصد بالعين المجردة، ومن خلال التلسكوب سيكون مضاء بنسبة 61 % بنور الشمس وسيبقى فوق الأفق لحوالي ساعة بداية من بعد غروب الشمس.

ويدور كوكب الزهرة وكل الكواكب حول الشمس في اتجاه عكس حركة عقارب الساعة، والزهرة كوكب داخلي يقع بين الارض والشمس لذلك له اطور مثل القمر .

وكان كوكب الزهرة مر بالجانب البعيد من الشمس ( الاقتران العلوي ) في 22 اكتوبر 2022 ليغادر سماء الفجر ويدخل الى سماء المساء وخلال الشهر المقبل سوف يصل الى استطالته العظمى الشرقية المسائية من الشمس في 04 يونيو 2023.

وسيبقى كوكب الزهرة يزين سماء المساء لعدة اشهر مقبلة حتى منتصف اغسطس 2023 عندما سيمر بين الأرض و الشمس ( الاقتران الداخلي) ليغادر سماء المساء الى سماء الفجر.