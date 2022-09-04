اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:42 م
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كوكب الزهرة يقترن بنجم قلب الأسد فجر غد فى مشهد بديع

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:42 م
كوكب الزهرة يقترن بنجم قلب الأسد فجر غد فى مشهد بديع الزهرة يقترن بنجم قلب الأسد فجر غدا فى مشهد بديع
كتب محمود راغب

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يرصد قبل شروق الشمس غدا الإثنين، 5 سبتمبر 2022 ، اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد، حيث سيفصل بينهما 0.75 درجة فقط بالأفق الشرقى فى منظر بديع مشاهد عبر المنظار او التلسكوب .

 

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إلى أنه المقصود بالاقتران أن إثنين من الأجسام السماوية يظهران شمال او جنوب بعضهما ظاهريا بالنسبة للراصد على قبة السماء

 

كوكب الزهرة سيكون اكثر سطوعًا 120 مرة وسيكون إلى اليسار (أو إلى الشمال الشرقى السماوي) من النجم قلب الأسد وسيكون من الأسهل إلى حد ما رؤية الاقتران من المناطق الاستوائية.

 

نجم قلب الأسد هو النجم الوحيد بين النجوم البراقة الذى يوجد موقعه تقريبا على المسار الظاهرى السنوى للشمس امام المجموعات النجمية فى دائرة البروج، وتاريخيا كان نجم قلب الأسد يتزامن مع نقطة الانقلاب الصيفى منذ حوالى ٤٣٠٠ سنه مضت وفى وقتنا الحالى فإن الشمس لها اقتران سنوى مع نجم قلب الأسد فى ٢٢ أغسطس أو بعد حوالى شهرين من الانقلاب الصيفى او قبل شهر من حدوث الاعتدال الخريفي

 

جدير بالذكر أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد الفجوة بين الزهرة وقلب الأسد الا انهما سيكونان قريبيبن من بعضهما كفاية ليظهرا فى مجال رؤية المنظار لبضعة ايام مقبلة.

 


القمر

الزهره

الزهره والنجوم

نجم قلب الاسد



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