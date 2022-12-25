كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس نيقولاوس

كتب ــ محمد الأحمدى

أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس عن مواعيد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، القداس الإلهى الاحتفالي الأحد 25 ديسمبر الجاري، وذلك في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، أنه من المقرر أن تبدأ صلاة السَحَرية الساعة 8.30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا، ويعقبه استقبال البابا ثيودروس المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.

ويصلى الأب الربان فيلبس عيسي، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد اليوم السبت في الثامنة مساء بالكنيسة السريانية بغمرة - القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة بالمجتمع.

الكنيسة الكاثوليكية

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلادالمجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبريالقبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى

وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير منكل عام.

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هومتبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

الكنيسة الأسقفية

وتستعد الكنيسة الأسقفية بالزمالك لإقامة احتفالات عيد الميلاد، فى الثامنة مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، ويترأس الاحتفال الدكتور سامى فوزى رئيسأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وتظهر الكنيسة الأسقفية بالزمالك في أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، حيث يزينها قبل انطلاق الاحتفالات، أشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية،وسط تنظيم كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن أبرز ما يميز قداس الكنيسة الأسقفية تواجد أطفال لغة الإشارة في القداس وسط الترانيم والألحان المختلفة.

وأفتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد يوم السادس عشر من ديسمبر بحفل للترانيم على ضوء الشموع والذى تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءًا داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وعقدت يوم السبت الموافق السابع عشر من ديسمبر حفل ترانيم على ضوء الشموع للخدمة السودانية بالكنيسة بالإضافة لحفل ختام السنة للشباب الأسقفى بالكنيسة.