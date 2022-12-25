عضو القابضة الكيماوية: توجه الحكومة نحو تصنيع إطارات السيارات يدعم الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن توجه الحكومة المصرية نحو تصنيع إطارات السيارات خطورة مهمة لدعم الصناعة الوطنية من جانب وزيادة الصادرات وتعظيمها من جانب أخر، في ظل ما تمتلكه مصر من اتفاقيات تجارية كبيرة مع إفريقيا وأروبا ومختلف دول العالم .

أضاف حمدى لـ"اليوم السابع" أن صناعة إطارات السيارات بمثابة الذهب الأسود لأنها ذات عوائد مرتفعة ويمكن سرعة تطوير مصانع النقل والهندسة، وتوفير احتياجات السوق المحلى من إطارات سيارات النقل، حيث أن المصانع تحتاج تجديد بنحو 5 ملايين دولار فقط .

وأعلنت وزارة قطاع الاعمال العام عن تدشين مشروع إنتاج الإطارات الزراعية والاطارات الراديال والمعدات لتغطية حاجات السوق المصرى و التصدير بسبب موقع مصر المتميز وسط قارات العالم لا يوجد في مصر مصنع لإنتاج الإطارات التطبيق هو تغطية احتياجات السوق المحلى بدلا من الاستيراد ، حيث تصل التكاليف الاستثمارية التقديرية : 300 مليون دولار لانتاج 400 الف إطارات سنويا من تلك الإطارات .

درس القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ مشروع مصنع لتصنيع إطارات السيارات، بالتعاون بين شركة النقل والهندسة المتخصصة فى الصناعة والتابعة لها وبين إحدى الشركات العالمية الصينية، حيث سيتم دراسة سبل تنفيذ ذلك، ولاسيما أن تكاليف المشروع كبيرة.

وأوضحت مصادر لـ" اليوم السابع"، أن القابضة الكيماوية تلقت خطابا من كبرى شركات بيلاروسيا المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات والمصنفة عالميا، خلال الزيارة التى نظمها الاتحاد العربى للنفط والمناجم، لبحث التعاون فى مجال تجارة وتصنيع إطارات السيارات، حيث تصنع تلك الشركة 300 نوع من أنواع الإطارات.